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Родившая в 40 лет певица Акула получила предложение руки и сердца в эфире популярного ТВ-шоу

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире шоу "Ну-ка, все вместе" на телеканале "Россия-1" певица Оксана Почепа, известная под псевдонимом Акула, стала героиней волнующего события. Её возлюбленный, член жюри Игорь Бабаев, сделал предложение руки и сердца прямо на сцене.

Оксана Почепа с Игорем Бабаевым
Фото: instagram.com by личный аккаунт Оксаны Почепы в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Оксана Почепа с Игорем Бабаевым

Пара познакомилась благодаря этому проекту, а в ноябре они стали родителями — на свет появилась их общая дочь Раиса.

Выступление Буши Гомана с песней Александра Серова "Осенняя роса" растрогало Игоря до глубины души.

"Не стоит упускать такой шанс… Оксана Александровна Почепа, известная как певица Акула, готова ли ты разделить со мной быт и кров? Короче говоря, Оксанка, выходи за меня!" — эмоционально обратился к возлюбленной Бабаев.

Ведущий программы Николай Басков поддержал идею, и Оксана уверенно ответила избраннику "да".

Ранее невеста Гуфа рассказала о том, как отреагировала на предложение руки и сердца, сделанное во время сольного концерта музыканта.

Уточнения

Оксана Александровна Поче́па (творческий псевдоним до 2006 года — Акула; род. 20 июля 1984, Ростов-на-Дону) — российская певица, актриса, автор и исполнитель песен, радиоведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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