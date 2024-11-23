Невеста Гуфа рассказала о своей реакции на предложение выйти замуж: я не поняла

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Возлюбленная рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) Разият Салахова рассказала, что не до конца осознала, что произошло во время его сольного концерта в Москве. Во время мероприятия артист сделал ей предложение руки и сердца, но она не сразу ответила.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Гуфа в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Гуф с возлюбленной

Гуф, находясь на лечении в реабилитационном центре, смог выйти на сцену и выступить в столице. Он позвал на сцену свою 26-летнюю возлюбленную и признался ей в любви. Также он сообщил, что хочет жениться на ней.

В личном блоге Разият Салахова призналась, что не ожидала такого поступка от Алексея Долматова, и его предложение узаконить отношения стало для неё полной неожиданностью. В разговоре с поклонниками, которые успели запечатлеть трогательный момент на видео, она сказала, что была в шоке.

"Я тоже не поняла. Ничего не сказала. Я была в шоке", — поделилась Салахова в социальных сетях.

Ранее невестка певицы Валерии поделилась подробностями своей второй беременности.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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