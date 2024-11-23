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Невестка Валерии раскрыла подробности второй беременности

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии, модель Лиана Шульгина, поделилась с поклонниками подробностями своей беременности. По прогнозам врачей, её малыш должен появиться на свет в апреле 2025 года.

Лиана Шульгина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Лианы Шульгиной в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Лиана Шульгина

Лиана Шульгина сообщила, что сейчас она находится на 18-й неделе беременности. Они с мужем пока не знают пол ребёнка, но планируют устроить гендер-пати, чтобы разделить радостное событие с близкими и друзьями.

Арсений Шульгин и Лиана Шульгина воспитывают дочь Селин, которая родилась 1 января 2021 года. Скоро девочке исполнится четыре года, и она пока не до конца осознаёт грядущее пополнение в семье. По словам модели, наследница лишь постоянно спрашивает, почему малыша нужно ждать.

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Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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