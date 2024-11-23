Кристина Асмус намекнула на новый роман

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Актриса Кристина Асмус в своём личном блоге намекнула на новый роман, но не стала раскрывать личность своего избранника.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Кристины Асмус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Кристина Асмус

Артистка поделилась домашним снимком, на котором она запечатлена на диване под пледом с капельницей. Пока знаменитость отдыхает, её спутник не отходит от неё и даже кормит.

"Когда он точно знает, что тебе нужно после смены: апероль шприц, плед, травяной чай, скачанные серии нового сериала и возможность покормить с руки", — подписала фото актриса.

Кристина Асмус была замужем за комиком Гариком Харламовым, от которого родила дочь Анастасию. Также она состояла в романтических отношениях с коллегой Романом Евдокимовым, но в начале этого года стало известно о распаде пары.

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Уточнения

Кристи́на И́горевна А́смус (урождённая Мяснико́ва; род. 14 апреля 1988, Калининград, Московская область) — российская актриса театра и кино.



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