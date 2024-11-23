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Стилист Рогов вспомнил, как поругался с Аллой Пугачёвой на шоу и ушёл

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В эфире шоу "Обзор луков звёзд" стилист Александр Рогов поделился своими воспоминаниями о совместной работе с певцом Шаманом (Ярославом Дроновым) и о конфликте с народной артисткой СССР Аллой Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0
Алла Пугачёва

По словам Рогова, он должен был работать на съёмках музыкального шоу "Фактор А", где участвовал Шаман. Однако их сотрудничество не состоялось из-за конфликта с Аллой Пугачёвой, который произошёл в первый съёмочный день.

"Ярослав тогда только начинал свою карьеру и участвовал в шоу "Фактор А" вместе с Аллой Пугачёвой. Я должен был одевать всех участников. В первый съёмочный день у меня произошёл конфликт с Пугачёвой, мы обменялись колкостями, и я забрал все костюмы и ушёл", — поделился Александр Рогов.

Стилист уже рассказывал о своём конфликте с певицей, но тогда он не стал раскрывать подробности произошедшего.

Ранее комик Руслан Белый*, признанный в РФ иноагентом, рассказал о высоких ценах в Барселоне.

Уточнения

Александр Николаевич Рогов (род 29 марта 1981, Воронеж, РСФСР, СССР) — российский стилист, блогер и телеведущий. 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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