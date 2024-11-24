Сергей Лазарев удостоился высокого звания певец года

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Певец Сергей Лазарев похвастался престижным званием.

Фото: https://vk.com/sergeylazarev by ВК-аккаунт Сергея Лазарева is licensed under public doman Певец Сергей Лазарев

Сергей Лазарев сейчас находится в гастрольном туре по городам России. Он сообщил, что переместился из Новосибирска в Красноярск, где у него запланировано два выступления.

Находясь на гастролях, артист узнал, что удостоился звания "певец года". Этот титул ему присвоили организаторы премии телеканала MUSICBOX.

"Спасибо! Вернусь в Москву и обязательно заберу. Спасибо всем, кто меня поддерживает вот уже много лет", — написал исполнитель хита "Самообман" в личном Telegram-канале.

Ранее Сергей Лазарев показал, как весело отметил день рождения сына Никиты. Мальчику исполнилось 10 лет.

Уточнения

Серге́й Вячесла́вович Ла́зарев (род. 1 апреля 1983, Москва) — российский певец, актёр театра, кино и телевидения, телеведущий. Бывший участник поп-группы «Smash!!».



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