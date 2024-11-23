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Уехавший из России комик Белый* пожаловался на дорогую жизнь в Барселоне

0:53
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Российский комик Руслан Белый, который переехал в Барселону, поделился своими впечатлениями о жизни в этом испанском городе.

Руслан Белый
Фото: rutube.ru by канал ТНТ анонсы, PDM
Руслан Белый

В подкасте "Без души" на YouTube, который ведёт Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), он рассказал, что был в шоке от высоких цен в Барселоне.

"Когда мы приехали сюда и начали жить, я был в ужасе от цен. Ведь всё это оплачиваю я. Куда ни приложишь телефон, везде минус 50, 44 или 97 евро", — сказал он.

Руслан отметил, что в России он не обращал внимания на стоимость бензина и других товаров и услуг, но в эмиграции стал более чувствительным к ценам. По его словам, даже в Берлине жизнь дешевле, чем в Барселоне.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф планирует свой прощальный гастрольный тур.

Уточнения

Русла́н Ви́кторович Бе́лый (род. 28 декабря 1979, Прага, Чехословакия) — российский комик, продюсер, телеведущий и юморист. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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