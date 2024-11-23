Рэпер Гуф объявил о прощальных гастролях по России

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Рэпер Гуф, известный также как Алексей Долматов, на своем сольном концерте в Москве, который он дал после выхода из реабилитационного центра, рассказал, что его предстоящий гастрольный тур по России станет прощальным.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0 Рэпер Гуф / Алексей Долматов

Выступая на сцене, артист был одет в электронный браслет, который ему надели по решению суда в качестве меры пресечения, ограничивающей его действия. Гуф поблагодарил зрителей за поддержку и пошутил, что в этот момент мог бы находиться в тюрьме.

Он отметил, что концерт в Москве станет своего рода генеральной репетицией его прощального гастрольного тура по городам России. Музыкант признался, что очень устал и хочет отдохнуть.

В конце своего выступления Долматов сообщил, что в следующем сентябре вновь устроит концерт в столице, который станет завершающим этапом его гастрольного тура.

Ранее Светлана Бондарчук извинилась перед гостями своего авторского шоу.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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