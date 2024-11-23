Звезда Дома-2 Ксения Бородина и Николай Сердюков познакомили своих детей

Телеведущая Ксения Бородина показала, как её дочь Теона играет с дочерью её бойфренда Николая Сердюкова.
Ксения Бородина опубликовала видео в "Инстаграме"*, на котором её наследница, 8-летняя Теона осыпает подарками 6-летнюю дочку Николая Сердюкова по имени Николь.
Теона подарила девочке фотоаппарат и другие многочисленные презенты, которые она достала из брендированного пакета. Малышки тут же сделали селфи вместе на новый фотоаппарат.
Николь очень с большим воодушевлением принимала подарки, а потом даже пошла хвастаться своими приобретениями Ксении Бородиной.
Звезда "Дома-2" при этом категорически против того, чтобы Теона знакомилась с новой женой экс-супруга Курбана Омарова.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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