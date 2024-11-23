Светлана Бондарчук публично попросила прощения у героев своих интервью: я больше не буду этим заниматься

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Журналистка Светлана Бондарчук в личном блоге объявила о том, что собирается изменить подход к отбору гостей для своей авторской программы "Света вокруг света".

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Светланы Бондарчук в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Светлана Бондарчук

Она попросила прощения у тех, с кем настойчиво и навязчиво пыталась добиться публичного разговора.

"Я больше не буду так делать. Буду рада, если ваше мнение изменится. Всегда буду счастлива записать с вами программу, но не буду вас донимать", — объяснила она.

Светлана Бондарчук также рассказала, почему не все соглашаются общаться с ней под камерами. По её словам, для некоторых она недостаточно пафосна, а кого-то не устраивает количество просмотров. Журналистка подчеркнула, что причины для отказа могут быть самыми разными, но впредь она намерена "двигаться лишь из чувства взаимности".

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Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.



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