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Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева

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Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему детям нельзя давать читать произведения писателя Виктора Астафьева.

Книга
Фото: freepik.com by wirestock, PDM
Книга

Актриса поддержала мнение своих подписчиков, которые считают Виктора Астафьева вредным для умов писателем.

Шукшина привела в пример роман Астафьева "Прокляты и убиты", который она читала два десятилетия назад.

"После него с большим трудом удалось вернуть себе понимание того, что наши деды и прадеды — это не испуганные, униженные и растерянные несчастные люди, защитившие свою страну по чистой случайности и потому, что их силой заставили это делать!" — написала актриса в своём Telegram-канале.

Возмутило звезду то, что в России в 2024 году построен национальный литературный центр им Астафьева.

Уточнения

Ви́ктор Петро́вич Аста́фьев (1 мая 1924[…] или 2 мая 1924, Овсянка, Енисейская губерния — 29 ноября 2001[…], Красноярск) — русский советский писатель, эссеист, драматург, сценарист.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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