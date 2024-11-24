Мария Шукшина призвала убрать из школьной программы писателя Астафьева

Актриса Мария Шукшина объяснила, почему детям нельзя давать читать произведения писателя Виктора Астафьева.
Актриса поддержала мнение своих подписчиков, которые считают Виктора Астафьева вредным для умов писателем.
Шукшина привела в пример роман Астафьева "Прокляты и убиты", который она читала два десятилетия назад.
"После него с большим трудом удалось вернуть себе понимание того, что наши деды и прадеды — это не испуганные, униженные и растерянные несчастные люди, защитившие свою страну по чистой случайности и потому, что их силой заставили это делать!" — написала актриса в своём Telegram-канале.
Возмутило звезду то, что в России в 2024 году построен национальный литературный центр им Астафьева.
Ви́ктор Петро́вич Аста́фьев (1 мая 1924[…] или 2 мая 1924, Овсянка, Енисейская губерния — 29 ноября 2001[…], Красноярск) — русский советский писатель, эссеист, драматург, сценарист.
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