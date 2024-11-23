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Страдавшая от булимии и анорексии экс-возлюбленная Тимати дала полезный совет

1:19
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати, модель Алёна Шишкова, в своём Telegram-канале дала полезный совет о том, как перестать заедать стресс. Сама она на протяжении нескольких лет боролась с анорексией и булимией.

Алёна Шишкова
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алёны Шишковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Алёна Шишкова

Алёна обратилась к тем, кто столкнулся с подобной проблемой, как и она когда-то. Она подчеркнула, что не сам факт переедания является ключевым, поскольку невозможно контролировать неуправляемость.

"Важно то, что привело к перееданию. Первый вопрос, который можно задать себе: не откладываю ли я дела, к которым не хочется приступать? Чаще всего ответ будет положительным. Это о том, чтобы жить жизнь, сталкиваться с трудностями и чувствами, от которых хочется убежать. Такой опыт помог многим, и я надеюсь, что кому-то здесь он тоже пригодится", — написала она.

Год назад Алёна Шишкова в своём личном блоге говорила о том, что некоторые люди боятся обращаться к специалистам и пытаются помочь себе самостоятельно, хотя от анорексии можно умереть. На этом фоне она стремится хотя бы словом поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

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Уточнения

Анорекси́я (др.-греч. ἀ- «без-, не-» + ὄρεξις «позыв к еде») — синдром, заключающийся в полном отсутствии аппетита при объективной потребности организма в питании, который сопровождает большинство метаболических заболеваний, инфекций, болезней пищеварительной системы, в частности паразитарных инфекций, поздние стадии развития злокачественных новообразований (то есть в случае наличия отдалëнных метастазов), а также возникающий по другим причинам. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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