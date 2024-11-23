Мария Погребняк рассказала, какие обязанности по уходу за ребёнком взял на себя её муж

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Родившая четвёртого ребёнка блогер Мария Погребняк объяснила, как муж Игорь помогает ей ухаживать за новорождённым сыном.

Фото: https://t.me/Mariapogas by Телеграм-канал Марии Погребняк is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк

Мария Погребняк уверена, что семья должна состоять из мамы, папы и ребёнка. Она подчеркнула, что мужчина должен быть отцом не формально, а по-настоящему.

Это происходит, по словам Марии, тогда, когда мужчина готов к появлению на свет малыша. Она перечислила обязанности по уходу за ребёнком, которые отец должен взять на себя.

Погребняк назвала себя счастливой женщиной.

"Игорь так рад быть отцом, что взял на себя ряд обязанностей. Он купает Вову и стрижёт его ноготочки", — написала звезда Интернета в личном Telegram-канале.

Ранее Мария Погребняк призналась, что отправила старших сыновей жить отдельно.

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