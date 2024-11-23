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Анджелина Джоли назвала главный жизненный приоритет: остальное не имеет значения

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Голливудская актриса Анджелина Джоли считает, что её главная роль в жизни — это роль матери. В недавнем интервью с Good Morning America она призналась, что именно материнство делает её по-настоящему счастливой.

Анджелина Джоли
Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0
Анджелина Джоли

Артистка представила публике фильм "Мария", в котором сыграла Марию Каллас — одну из самых влиятельных оперных певиц XX века. На вопрос журналиста, есть ли в её жизни что-то, что может сравниться с любовью Марии к пению, она ответила: "Материнство".

"Это моё счастье. Вы можете забрать у меня всё остальное. Всё остальное не имеет значения", — подчеркнула Анджелина Джоли.

Актриса воспитывает шестерых детей: 23-летнего Мэддокса, почти 21-летнего Пакса, 19-летнюю Захару, 18-летнюю Шайло и 16-летних близнецов Нокса и Вивьен. Все они до недавнего времени носили двойную фамилию, так как их отцом является бывший муж актрисы Брэд Питт.

Ранее Хейли Бибер высказалась о том, что её супруга Джастина Бибера включили в список величайших артистов XXI века.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie), до 2002 года Анджелина Джоли Войт (англ. Voight); род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес) — американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и общественный деятель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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