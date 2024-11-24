Певцов заявил, что принципами Богомолова является богохульство, мерзость и эпатаж

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Дмитрий Певцов не доволен упадком нравственности в российской культуре. В качестве примера он привёл режиссёра Константина Богомолова.

Фото: https://vk.com/id708666751 by ВК-аккаунт Константина Богомолов is licensed under public doman Режиссёр Константин Богомолов

Артист считает неправильным ставить на должность театральных худруков людей, далёких от театров.

Певцов не понимает, почему Константина Богомолова назначили руководить Театром Романа Виктюка. Богомолов, по его мнению, прославился эпатажем и женитьбой на Ксении Собчак.

"У него же три творческих принципа — богохульство, мерзость, и эпатаж. Собственно говоря, благодаря этому он и вылез и о нём начали говорить. Культура о нём пишет только потому, что всё продается и покупается", — выразил своё мнение артист в передаче "Скажинемолчи".

Певцов подчеркнул, что не может стоять рядом с Богомоловым даже в титрах.

Уточнения

Константи́н Богомо́лов: Богомолов, Константин Юрьевич (род. 1975) — российский театральный деятель, актёр, режиссёр, поэт и клипмейкер.



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