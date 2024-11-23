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Бывший муж Нюши высказался о семейных ценностях после развода с певицей

1:31
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший муж певицы Нюши, Анны Шурочкиной, в личном блоге опубликовал новый снимок с детьми от первого и второго брака. В этом же сообщении он рассуждал о семейных ценностях.

Нюша и Игорь Сивов
Фото: instagram.com by личный аккаунт Игоря Сивова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Нюша и Игорь Сивов

Игорь Сивов, который изменил своей жене в 2022 году, подчеркнул, что важно подавать детям правильный пример.

"Семейные ценности — это не просто слова. Это ежедневный труд и постоянное стремление к лучшему. И если мы сможем передать это нашим детям, они станут теми людьми, которые будут делать мир лучше", — написал предприниматель.

Игорь Сивов и Нюша официально расторгли брак в августе 2024 года после семи лет совместной жизни. Артистка признавалась, что так и не смогла пережить предательство мужчины, поэтому даже рождение второго ребёнка не спасло их отношения.

У Игоря Сивова четверо детей: двое сыновей от первой супруги, которую он оставил ради Нюши. Мальчиков зовут Мирон и Матвей. Артистка же родила дочь Серафимбу-Симбу и сына Саффрона. Дети певицы остались жить в Дубае с отцом, так как девочка начала обучение за границей. Бывшим супругам удалось мирно договориться о совместной опеке над детьми.

Ранее стало известно, что Гуф сделал предложение своей девушке на сцене прямо во время концерта в Москве.

Уточнения

Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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