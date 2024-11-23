Бывший муж Нюши высказался о семейных ценностях после развода с певицей

Бывший муж певицы Нюши, Анны Шурочкиной, в личном блоге опубликовал новый снимок с детьми от первого и второго брака. В этом же сообщении он рассуждал о семейных ценностях.
Игорь Сивов, который изменил своей жене в 2022 году, подчеркнул, что важно подавать детям правильный пример.
"Семейные ценности — это не просто слова. Это ежедневный труд и постоянное стремление к лучшему. И если мы сможем передать это нашим детям, они станут теми людьми, которые будут делать мир лучше", — написал предприниматель.
Игорь Сивов и Нюша официально расторгли брак в августе 2024 года после семи лет совместной жизни. Артистка признавалась, что так и не смогла пережить предательство мужчины, поэтому даже рождение второго ребёнка не спасло их отношения.
У Игоря Сивова четверо детей: двое сыновей от первой супруги, которую он оставил ради Нюши. Мальчиков зовут Мирон и Матвей. Артистка же родила дочь Серафимбу-Симбу и сына Саффрона. Дети певицы остались жить в Дубае с отцом, так как девочка начала обучение за границей. Бывшим супругам удалось мирно договориться о совместной опеке над детьми.
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Ню́ша Влади́мировна Шу́рочкина (имя при рождении — А́нна; род. 15 августа 1990, Москва), известна мононимно как Нюша — российская певица, автор песен, композитор, актриса, актриса озвучивания, телеведущая.
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