Лера Кудрявцева выяснила, что она наполовину украинка

Телеведущая Лера Кудрявцева узнала результаты генетической экспертизы.
Лера Кудрявцева рассказала, что её сестрёнка сделала анализ ДНК.
В расшифровке теста сообщается, что генетически объект исследования является уроженкой Восточной Европы на 60%, сюда отнесена Украина, Юго-Запад РФ, Белоруссия и Польша.
28% и 11% составляют гены уроженки Прибалтики и Балкан.
"Это что получается, я хохол? Курою, Думаю", — написала звезда ТВ в личном Telegram-канале.
Ранее Лера Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети.
Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.
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