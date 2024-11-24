Лера Кудрявцева выяснила, что она наполовину украинка

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева узнала результаты генетической экспертизы.

Фото: https://t.me/s/lerakudryavtseva/6668 by ВК-аккаунт Леры Кудрявцевой is licensed under public doman Телеведущая Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева рассказала, что её сестрёнка сделала анализ ДНК.

В расшифровке теста сообщается, что генетически объект исследования является уроженкой Восточной Европы на 60%, сюда отнесена Украина, Юго-Запад РФ, Белоруссия и Польша.

28% и 11% составляют гены уроженки Прибалтики и Балкан.

"Это что получается, я хохол? Курою, Думаю", — написала звезда ТВ в личном Telegram-канале.

Ранее Лера Кудрявцева ответила на хейт после того, как в её фото без фильтров появилось в Сети.

Уточнения

Вале́рия Льво́вна (Ле́ра) Кудря́вцева (род. 19 мая 1971, Усть-Каменогорск, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса и певица, ведущая развлекательных программ на НТВ.



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