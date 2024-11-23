Рэпер Гуф сделал предложение девушке во время концерта в Москве: говорил, что больше не женится

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Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) сделал предложение своей девушке Разият Салаховой во время сольного концерта в Москве, ради которого вышел из рехаба.

Фото: commons.wikimedia by Zeliotvankaizer, CC BY-SA 4.0 Рэпер Гуф / Алексей Долматов

Команда музыканта вынесла цветы и кольцо на сцену, а сам Долматов указал на тысячу свидетелей у него за спиной. Он не стал становиться на одно колено, но крепко обнял возлюбленную.

"Я просто говорил, что не женюсь никогда больше, я хочу жениться опять", — признался Гуф.

Рэп-исполнитель появился на сцене с электронным браслетом, который вынужден носить после решения суда об избрании меры пресения в виде запрета определённых действий. Во время выступления он поблагодарил сотрудников реабилитационной клиники, в которой он проходит лечение, и правоохранительные органы Наро-Фоминска.

Алексей Долматов был женат дважды — первой супругой была блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай, которая родила ему сына Сэма. Во второй раз артист женился на Юлии Королёвой — у них родилась дочь.

Ранее Артур Смольянинов** (признан в РФ иноагентом; внесён в список террористов и экстремистов) рассказал о падении доходов в эмиграции.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Долма́тов (род. 23 сентября 1979, Москва, РСФСР, СССР), более известный под псевдонимом Гуф — российский рэпер, сооснователь и участник группы CENTR.



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