Как сложилась судьба девочки Оли Кузякиной из фильма Любовь и голуби

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актрису Ладу Сизоненко знают по роли Оли Кузякиной в фильме "Любовь и голуби". Как складывалась жизнь актрисы после съёмок в легендарной картине?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кино

Режиссёр Владимир Меньшов сразу обратил внимание на девочку, когда она пришла на кастинг вместе с бабушкой. После выхода фильма в 1984 году на подростка обрушилась популярность.

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Как сообщает "Вечерняя Москва", девушка не захотела продолжать сниматься в кино. Она стала моделью, работая с Вячеславом Зайцевым и Валентином Юдашкиным до 2000 года. Она дважды выходила замуж, однако браки распадались. У неё есть сын Александр.

После прощания с подиумом Лада ушла от публичности и стала работать воспитателем в детской студии.

В 2020 году Сизоненко приняла участие в шоу "Модный приговор", а спустя три года стала участником передачи "Секрет на миллион".

Уточнения

«Любовь и голуби» — советская лирическая комедия 1984 года режиссёра Владимира Меньшова по сценарию Владимира Гуркина на основе одноимённой пьесы, написанной им в 1981 году. Снят Вторым творческим объединением киностудии «Мосфильм».



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