Алёна блин высказалась об отношениях Ольги Бузовой и Олега Майами

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналист Алёна Жигалова, известная как "Алёна блин", прокомментировала роман Ольги Бузовой и Олега Майами.

Фото: https://vk.com/miamioleg_offi by ВК-аккаунт Олега Майами is licensed under public doman Певица Ольга Бузова и блогер Олег Майами

Алёна блин предупредила Олега Майами, что лично с ним разберётся, если он посмеет обидеть Ольгу Бузову.

Блогер отметила, что хейторы точно также с недоверием относились и к отношениям Бузовой с Давидом Манукяном.

"Пусть целуются, это же классно! Когда мы увидим их свадьбу, тогда и станет всё понятно (хайп это или нет)", — цитирует слова Алёны "Блокнот Старс".

Жигалова пожелала звезде "Дома-2" счастья в личной жизни и больше никогда не обжигаться.

Ранее Ольга Бузова заявила, что они с Олегом Майами не претворяются, когда смотрят друг на друга влюблёнными глазами.

Уточнения

Алёна Евгеньевна Жигалова (имя при рождении Елена; 22 декабря 1980, Вологда) — российская журналистка, видеоблогер, репортёр. Ведущая авторского шоу на YouTube под названием «Алёна, блин!»



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