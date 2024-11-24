Садальский объяснил, кто в России является элитой

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский рассказал, кого, по его мнению, можно назвать элитой в современной России.

Фото: freepik.com by bearfotos, PDM Деньги

Садальский не согласен с утверждением о том, что люди, наделённые властью, являются российской элитой.

"Представителем элиты может считаться третье поколение богатых людей и далее. Рокфеллеры, Дюпоны, Вандербильды и прочие Хилтоны. Это так называемые "old money people", — написал звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" в своём Telegram-канале.

Заслуженный артист РСФСР уверен, что в России таких людей не существует.

Ранее Станислав Садальский отметил, что певец Витас постарел и заявил, что отечественные звёзды стареют быстрее, чем голливудские.

Уточнения

Эли́та (фр. élite — «лучшее; отборное», от лат. eligo — «выбираю») в социологии и политологии — совокупность людей, занимающих высокие руководящие должности в управлении государством, союзом государств и экономике.



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