Победителя Евровидения обвинили в плагиате на песню Владимира Маркина

Норвежско-белорусского певца Александра Рыбака заподозрили в плагиате песни Владимира Маркина.
В новой песни победителя музыкального конкурса "Евровидение" в 2009 году Александр Рыбака "Кid" поклонники музыки услышали знакомую мелодию из песни "Вижу тень наискосок".
Зарубежного артиста хотели обвинить в плагиате, однако выяснилось, что Рыбак не скрывает автора песни Владимира Маркина. Это имя он указал в информации о композиции.
Певец договорился с Маркиным и, вероятно, выкупил права на его песню.
Ранее музыкальный критик объяснила, является ли новый хит Леди Гаги плагиатом песни из кинофильма "Про Красную Шапочку".
Влади́мир Ма́ркин: Маркин, Владимир Николаевич (род. 1959) — российский автор и исполнитель песен, телеведущий, предприниматель.
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