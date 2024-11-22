Олег Майами ответил на нападки Александра Серова

Блогер Олег Майами отреагировал на претензии со стороны певца Александра Серова.
Между блогером Олегом Майами и Александром Серовым состоялась небольшая словесная перепалка на шоу "Любимые песни".
Исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз" не понравилось то, что в жюри посадили неизвестного ему молодого человека. Майами заявил, что он по профессии стоматолог и может оценить только состояние зубов участников проекта.
Такой смиренный ответ несколько успокоил возмущение Серова.
"Не люблю хамства", — написал под кадрами с беседой с певцом Майами в "Инстаграме"*.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик.
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