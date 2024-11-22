Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай активно прорабатывает введение безвизового режима для иностранцев, чтобы упростить процедуры торговли
Лучшие породы собак для дружбы с кошками
Кактус может выжить при любом уходе, если правильно поливать
Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы
Эксперты раскрыли причины частых пробуждений по ночам
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой
Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российским аналогом SWIFT
10 автозапчастей и расходников, которые подделывают чаще всего
Тревел-блогерша рассказала, каких простых вещей лишены европейские женщины

Олег Майами ответил на нападки Александра Серова

0:48
Шоу-бизнес

Блогер Олег Майами отреагировал на претензии со стороны певца Александра Серова.

Певец Александр Серов и блогер Олег Майами
Фото: https://vk.com/miamioleg_offi by ВК-аккаунт Олега Майами is licensed under public doman
Певец Александр Серов и блогер Олег Майами

Между блогером Олегом Майами и Александром Серовым состоялась небольшая словесная перепалка на шоу "Любимые песни".

Исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз" не понравилось то, что в жюри посадили неизвестного ему молодого человека. Майами заявил, что он по профессии стоматолог и может оценить только состояние зубов участников проекта.

Такой смиренный ответ несколько успокоил возмущение Серова.

"Не люблю хамства", — написал под кадрами с беседой с певцом Майами в "Инстаграме"*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю?
Деревья и кустарники
Как повысить урожай смородины: что закопать в землю? Аудио 
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Красота и стиль
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Популярное
Три дерева, которые нельзя сажать на участке

Эти три дерева, популярные в ландшафтном дизайне, могут стать серьезной угрозой для участка и дома. Узнайте, какие ошибки стоит избегать.

Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Последние материалы
Кактус может выжить при любом уходе, если правильно поливать
Что нельзя делать при варке картофеля: простые советы
В США назвали опасными новые китайские истребители
Олег Майами ответил на нападки Александра Серова
Эксперты раскрыли причины частых пробуждений по ночам
Секрет блестящих волос китаянок и японок, который доступен абсолютно каждой
Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российским аналогом SWIFT
10 автозапчастей и расходников, которые подделывают чаще всего
Тревел-блогерша рассказала, каких простых вещей лишены европейские женщины
Как собаки выражают свои чувства и любовь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.