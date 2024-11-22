Олег Майами ответил на нападки Александра Серова

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Олег Майами отреагировал на претензии со стороны певца Александра Серова.

Фото: https://vk.com/miamioleg_offi by ВК-аккаунт Олега Майами is licensed under public doman Певец Александр Серов и блогер Олег Майами

Между блогером Олегом Майами и Александром Серовым состоялась небольшая словесная перепалка на шоу "Любимые песни".

Исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз" не понравилось то, что в жюри посадили неизвестного ему молодого человека. Майами заявил, что он по профессии стоматолог и может оценить только состояние зубов участников проекта.

Такой смиренный ответ несколько успокоил возмущение Серова.

"Не люблю хамства", — написал под кадрами с беседой с певцом Майами в "Инстаграме"*.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Ковалёвка, Николаевский район, Николаевская область, Украинская ССР, СССР) — советский и российский эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик.



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