Артур Смольянинов** пожаловался на падение доходов в эмиграции

Актёр Артур Смольянинов, который проживает в Латвии, рассказал, что у него значительно меньше проектов, чем в России. Однако он не жалуется на это.
Артур Смольянинов смог собрать группу и записать альбом, поэтому говорить об отсутствии востребованности не приходится.
"Я продолжаю свою творческую жизнь и уже успел сняться в отличном латвийском кино. Есть и другие проекты в планах", — поделился артист в интервью YouTube-каналу "DW на русском".
Артур Смольянинов признал, что стал зарабатывать меньше, но его это устраивает. На начальном этапе ему помогали знакомые. В завершение он подчеркнул, что его путь остаётся сложным, но чуть более лёгким, чем у других талантливых людей.
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Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — актёр театра, кино и озвучивания, театральный режиссёр и автор песен.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.