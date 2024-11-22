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Артур Смольянинов** пожаловался на падение доходов в эмиграции

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Артур Смольянинов, который проживает в Латвии, рассказал, что у него значительно меньше проектов, чем в России. Однако он не жалуется на это.

деньги
Фото: Фото: freepik. com/wirestock (License: Free)
деньги

Артур Смольянинов смог собрать группу и записать альбом, поэтому говорить об отсутствии востребованности не приходится.

"Я продолжаю свою творческую жизнь и уже успел сняться в отличном латвийском кино. Есть и другие проекты в планах", — поделился артист в интервью YouTube-каналу "DW на русском".

Артур Смольянинов признал, что стал зарабатывать меньше, но его это устраивает. На начальном этапе ему помогали знакомые. В завершение он подчеркнул, что его путь остаётся сложным, но чуть более лёгким, чем у других талантливых людей.

Ранее стали известны подробности смерти Мэрилин Монро.

Уточнения

Арту́р Серге́евич Смольяни́нов (род. 27 октября 1983, Москва) — актёр театра, кино и озвучивания, театральный режиссёр и автор песен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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