Обнародованы шокирующие подробности смерти Мэрилин Монро спустя 62 года

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

В своей книге обозреватель Daily Mail Морин Каллахан выдвинул предположение, что к смерти Мэрилин Монро причастны братья Джон и Роберт Кеннеди.

Фото: vk.com by канал Cinema hall ShanGeeN, PDM Мэрилин Монро

Как сообщает RadarOnline, журналист опубликовал книгу, в которой поделился подробностями последних дней жизни актрисы. В своём труде он приводит доказательства того, что незадолго до её кончины братья Кеннеди действительно пытались оказать давление на Монро.

По словам Каллахана, изначально они использовали её как игрушку и постоянно "перекидывались" ею. Однако позднее первая леди США Джеки Кеннеди поставила мужу условие, и Мэрилин досталась Роберту Кеннеди.

Всё закончилось в тот вечер, когда мужчина ворвался в дом Монро, так как думал, что её использует ЦРУ. Каллахан пишет, что Кеннеди устроил настоящий погром, но остался ни с чем, а напоследок бросил Мэрилин. Через считанное время она скончалась от передозировки.

В результате на похороны актрисы не пустили никого из Кеннеди. А бывший муж артистки заявил, что она предупреждала его о своей смерти — говорила, что её убьют.

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Уточнения

Мэ́рилин Монро́ (англ. Marilyn Monroe американское произношение: [ˈmærəlɪn mənˈroʊ]; при рождении — Но́рма Джин Мо́ртенсон (англ. Norma Jeane Mortenson), при крещении — Но́рма Джин Бе́йкер (англ. Norma Jeane Baker); 1 июня 1926, Лос-Анджелес, Калифорния, США — 4 августа 1962, Брентвуд, Калифорния, США) — американская киноактриса, певица, модель и секс-символ 1950-х годов.



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