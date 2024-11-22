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Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь

0:43
Шоу-бизнес

Звезда сериала "Кадетства" Александр Головин предпочитает не помнить, что у него есть маленькая дочка.

Актёр Александр Головин
Фото: https://vk.com/golovin_rus by ВК-аккаунт Александра Головина is licensed under public doman
Актёр Александр Головин

Актёр Александр Головин вышел в свет с женой, актрисой Александрой Поповой.

Журналисты поинтересовались у Головина, не взял ли он с собой шестилетнюю дочку. Головин объяснил, что у них с супругой нет детей. Актёру напомнили, что у него подрастает дочь Оливия от предыдущих отношений с гримёром Светланой Белогуровой.

Артист долго отказывался признавать наследницу, тогда Белогурова сделал генетическую экспертизу и доказала факт отцовства в суде. Головина обязали выплачивать алименты внебрачной дочери.

Уточнения

Алиме́нты (от лат. alimentum — иждивение, содержание) — средства (деньги) для питания (содержания), которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому, родителя — несовершеннолетнему ребёнку.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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