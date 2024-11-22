Николай Цискаридзе напомнил, за чей счёт содержатся государственные театры

Николай Цискаридзе, народный артист Российской Федерации и балетмейстер, высказал мнение, что у граждан СССР было больше возможностей приобрести билеты в Большой театр, чем у современных россиян.
В интервью ТАСС Цискаридзе отметил, что в СССР в театры стояли огромные очереди, однако люди могли позволить себе купить хотя бы два билета. Он также вспомнил, что раньше была возможность посещать театры бесплатно по студенческим пропускам и другим льготам, но сейчас этого "больше не существует".
Цискаридзе подчеркнул, что государственные театры существуют за счёт налогоплательщиков. Люди уже заплатили свои деньги за содержание этих театров, и если подойти к вопросу серьёзно, то можно снизить цены.
В ноябре Цискаридзе уже высказывал свою точку зрения о том, что цены в российских театрах стали слишком высокими для большинства граждан.
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Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.
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