31-летняя Майли Сайрус высказалась о возлюбленном, который моложе на шесть лет: смотрит на жизнь иначе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Американская певица Майли Сайрус поделилась своими мыслями о том, что её 26-летний бойфренд Морандо видит мир иначе, чем она сама.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Майли Сайрус в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Майли Сайрус

В недавнем интервью журналу Harper, 31-летняя исполнительница рассказала, что они вместе уже три года. Их объединяет лёгкое отношение к жизни.

"Он смотрит на мир совсем иначе, чем я. Он вырос с ноутбуком, в то время как у меня был компьютер, который я делила со своими братьями и сёстрами. Честно говоря, он даже дрессировал нашу собаку с помощью Reddit", — рассказала певица.

В 2019 году Майли Сайрус развелась с актёром Лиамом Хемсвортом. Недавно она призналась, что пыталась залечить свои травмы через брак с бывшим возлюбленным.

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Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.



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