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Ляйсан Утяшева и Павел Воля отмечают 12 лет совместной жизни

1:01
Шоу-бизнес

Звезда Comedy Club Павел Воля и гимнастка Ляйсан Утяшева празднуют 12-ю годовщину своей совместной жизни.

Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева
Фото: https://vk.com/liasanutiasheva by ВК-аккаунт Ляйсан Утяшевой is licensed under public doman
Телеведущие Павел Воля и Ляйсан Утяшева

Ляйсан Утяшева трогательно обратилась к Павлу Воле.

"12 лет вместе, вместе и навсегда. Люблю тебя, Пашенька", — написала Ляйсан под совместными кадрами с мужем в "Инстаграме"*.

Гимнастка подсчитала, что бок о бок они провели 4380 суток вместе. Она отметила, что их супружеская жизнь наполнена смыслом и детским смехом.

Утяшева рассказала, что их отношения начались с танца в парке.

"Наша привычка говорить часами перешла в годы, а мы все никак не наговоримся", — поделилась Ляйсан сокровенным с подписчиками.

Ранее Ляйсан Утяшева призналась, что очень ревновала Павла Волю.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Па́вел Алексе́евич Во́ля (род. 14 марта 1979, Пенза), также известен по прозвищу Снежо́к — российский киноактёр, эстрадный артист разговорного жанра, телеведущий, певец, поэт, ведущий Comedy Club, шоумен и комик.
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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