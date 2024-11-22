Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Звезда ТНТ Калашникова раскрыла, почему отказывается играть любовниц
Артур Смольянинов** пожаловался на падение доходов в эмиграции
Николай Цискаридзе рассказал о своей мечте
Чем опасна регулярная заправка АИ-92 вместо АИ-95
Россия нарастила золотые резервы до $200 млрд и вышла на пятое место по запасам золота
Почему запрет для подростков не решит проблему электросамокатов
Живущая в США четвёртая жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с продюсером
Рэпер Natan после скандалов на реалити-проекте заинтриговал свежим снимком с разведённой Алсу
Почему стоит пересмотреть рецепт оливье перед Новым годом

Селена Гомес жёстко ответила на травлю из-за внешности

0:53
Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудская актриса и певица Селена Гомес решительно заявила, что не собирается менять свою фигуру, несмотря на критику в свой адрес.

Селена Гомес
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Селена Гомес

В интервью The Hollywood Reporter она объяснила, что её не волнует мнение поклонников о её лишнем весе. Она призналась, что никогда не сможет выглядеть так, как того желают её фанаты.

"И я никогда не буду выглядеть так, как они думают, что я должна выглядеть. Это просто за гранью", — сказала Гомес о хейтерах.

Певица Селена Гомес находится в отношениях с продюсером Бенни Бланко, за что также неоднократно подвергалась критике. Известно, что молодой человек был близким другом певца Джастина Бибера, с которым артистка пыталась построить семью на протяжении многих лет.

Ранее сын Анны Михалковой поразил своей красотой.

Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом
Туризм
Стало известно, какой курорт может заменить Абхазию следующим летом Аудио 
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Домашние животные
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания Аудио 
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Авто
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям Аудио 
Популярное
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде

Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.

Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Каким мясом можно и нельзя кормить кошку? Правила питания
Последние материалы
Зачем осенью убирать все растительные остатки с участка
Как найти желанные грузди в лесу
Зачем опытные садоводы утаптывают снег вокруг деревьев
Секреты правильного ухода за теплицей зимой
Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл
Виторган накануне 85-летия рассказал, составил ли завещание
Селена Гомес жёстко ответила на травлю из-за внешности
Продюсер Дворцов рассекретил размер гонорара группы Серебро
24-летний сын Анны Михалковой удивил своей красотой: фамильные черты
Шины могут быть опаснее выхлопных газов для экологии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.