Селена Гомес жёстко ответила на травлю из-за внешности

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудская актриса и певица Селена Гомес решительно заявила, что не собирается менять свою фигуру, несмотря на критику в свой адрес.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Селены Гомес в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Селена Гомес

В интервью The Hollywood Reporter она объяснила, что её не волнует мнение поклонников о её лишнем весе. Она призналась, что никогда не сможет выглядеть так, как того желают её фанаты.

"И я никогда не буду выглядеть так, как они думают, что я должна выглядеть. Это просто за гранью", — сказала Гомес о хейтерах.

Певица Селена Гомес находится в отношениях с продюсером Бенни Бланко, за что также неоднократно подвергалась критике. Известно, что молодой человек был близким другом певца Джастина Бибера, с которым артистка пыталась построить семью на протяжении многих лет.

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Уточнения

Селена Мари Гомес (англ. Selena Marie Gomez; род. 22 июля 1992, Гранд-Прери, Техас, США) — американская певица, автор песен, актриса, продюсер и предприниматель.



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