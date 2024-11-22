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24-летний сын Анны Михалковой удивил своей красотой: фамильные черты

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В социальных сетях появилось редкое фото старшего сына известной актрисы Анны Михалковой — Андрея Бакова. Поклонники были поражены красотой молодого человека, в которой явно угадываются фамильные черты.

Сын Анны Михалковой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Михалковой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Сын Анны Михалковой

На фотографии, опубликованной 24-летним Андреем Баковым, он изображен вместе со своей тётей — актрисой и режиссёром Надеждой Михалковой. Оба они сосредоточены на каком-то рабочем процессе.

Комментаторы отметили, что Андрей Баков выглядит статным и серьёзным юношей. Он решил продолжить актёрскую династию Михалковых и посвятить себя искусству. Его младший брат Сергей тоже пробовал себя в кино, но позже отказался от этой идеи.

У Анны Михалковой и Альберта Бакова трое детей: 24-летний Андрей, 23-летний Сергей и 10-летняя Лидия.

Ранее Лиза Моряк рассказала, что планирует провести гендер-пати.

Уточнения

А́нна Ники́тична Михалко́ва (род. 14 мая 1974, Москва, СССР) — российская киноактриса, кинопродюсер, кинооператор, телеведущая.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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