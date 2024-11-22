Лиза Моряк рассказала, как они планируют узнать пол будущего ребёнка

В своём личном блоге актриса Лиза Моряк рассказала о планах провести гендер-пати, чтобы узнать пол их второго ребёнка.
Она поделилась кадром из клиники и отметила, что на всех фото с УЗИ они с мужем выглядят сонными, потому что приезжают рано утром.
Артистка рассказала, что хочет разделить радостный момент со своими близкими и родными.
"Что касается гендер-пати! Я пока не знаю пол ребёнка, но хочу разделить это событие в кругу близких и друзей, чтобы узнать вместе! Мы будем делать гендер-пати!" — написала актриса, сохраняя орфографию и пунктуацию.
Сарик Андреасян и Лиза Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказала, что её супруг сделал ей предложение в самолёте: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: "Я люблю тебя, выходи за меня". В феврале 2023 года у пары родилась дочь Элизабет.
Ранее Михаил Шуфутинский появился на публике со своей молодой женой.
Елизавета Романовна Моряк (30 сентября 1995; Тверь, Россия), наиболее известная как Лиза Моряк — российская актриса театра и кино.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.