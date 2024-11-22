Рита Дакота раскрыла, связана ли её операция с желанием похудеть

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Певица Рита Дакота в личном блоге опровергла слухи о том, что она решилась на операцию на желудке с целью похудеть. Она объяснила, что необходимость хирургического вмешательства была продиктована проблемами со здоровьем.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Риты Дакоты в Инстаграм* (запрещен в РФ), PDM Рита Дакота

По словам супруга артистки, клипмейкера Фёдора Белогая, у Риты с детства деформирован клапан в желудке, что вызывает дискомфорт на протяжении всей жизни. Фёдор нашёл уникального доктора в Турции, который согласился провести операцию, запросив за её высокую стоимость. Однако другие медики не смогли исправить ситуацию.

Рита Дакота, предвосхищая комментарии некоторых комментаторов, заверила, что ей не нужно худеть. Она подчеркнула, что в последний год её форма улучшилась. Более того, она назвала глупыми тех женщин, которые идут на подобные процедуры ради уменьшения объёма желудка.

Ранее бывший главный редактор Voque Russia назвала икон современного стиля.

Уточнения

Рита Дакота (белор. Рыта Дакота), настоящее имя — Маргарита Сергеевна Белогай, в девичестве Герасимович (белор. Маргарыта Сяргееўна Герасімовіч; род. 9 марта 1990, Минск) — белорусская и российская певица, композитор и автор-исполнитель.



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