Джанабаева отчитала Меладзе за то, что он тысячу раз обрывал провода

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Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе повторили весёлый мем из Интернета.

Фото: https://vk.com/dzhanabaeva_albina by ВК-аккаунт Альбины Джанабаевой is licensed under public doman Певцы Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором в ночной темноте копошится у электрического щита.

— Что ты делаешь? — спрашивает жену Меладзе, стоя со свечкой в руке. — Что я делаю? Сколько можно, Валера! — закричала Джанабаева, показывая мужу связку проводов в руках.

При этом начинает звучать песня Меладзе "Я тысячу раз обрывал провода".

Данная песня артиста давно завирусилась в Сети. Певца в шутку вспоминают, когда возникают проблемы с подачей электричества.

"Вчера у нас была весёлая ночная съемка. Намазались детскими красками, "оборвали" провода и посмеялись от души", — написала под кадрами Альбина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006)



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