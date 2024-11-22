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Бывший главред российского Voque назвала двух знаменитостей, которых считает иконами стиля

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-главред журнала Voque Russia Алёна Долецкая поделилась своими мыслями о современных иконах стиля, в числе которых назвала Ирину Хакамаду и Джорджа Клуни.

Алёна Долецкая
Фото: instagram.com by личный аккаунт Алёны Долецкой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Алёна Долецкая

В рамках форума "Грани личного бренда" журналистка отметила, что эти две знаменитости до мельчайших деталей проработали свои образы и стили.

"Я бы хотела выделить Ирину Хакамаду. Мне кажется, что Ирина продумала свой стиль очень точно и интересно, он полностью соответствует её личности и национальности. У неё абсолютно неординарная манера подачи информации и текстов. Она дважды попробовала свои силы: сначала в политике, а затем в коучинге, и делает это очень последовательно, красиво и достойно", — цитирует Долецкую NEWS. RU.

Кроме того, журналистка обратила внимание на стиль Джорджа Клуни, который, по её мнению, умеет грамотно подбирать наряды не только для выходов на красную дорожку, но и для повседневных прогулок до магазина.

Ранее актриса Глафира Тарханова призналась, что чувствует себя неуверенно.

Уточнения

Алёна (Еле́на) Станисла́вовна Доле́цкая (род. 10 января 1955, Москва) — российский журналист, публицист, переводчик, первый главный редактор журнала Vogue Russia (1998—2010), первый главный редактор журнала Andy Warhol's Interview Russia (2011—2016). Член жюри национальной премии «Большая книга» с 2006 года.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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