Мария Кожевникова показала 5 мужчин своей семьи в день сыновей

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова рассказала, какого это быть мамой четверых сыновей.

Фото: https://www.instagram.com/mkozhevnikova by ВК-аккаунт Марии Кожевниковой is licensed under public doman Актриса Мария Кожевникова с семьёй

Звезда сериала "Универ" опубликовала в "Инстаграме"* фото своей большой семьи. Она отметила, что чувствует, что день сыновей — это её день на 100%.

"Я счастливая мама, иногда чувствую себя девочкой, о которой все заботятся, иногда тренером, которому нужно призывать к дисциплине и труду", — написала под снимком актриса.

Кожевникова объяснила, что очень чувствует поддержку 4-х мужчин, которых произвела на свет. Смыслом жизни она назвала любовь в их глазах.

"А вообще 5 мужчин в семье это, конечно, серьёзная вера в меня свыше", — поделилась своими мыслями с подписчиками Мария.

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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.



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