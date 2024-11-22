Мария Кожевникова показала 5 мужчин своей семьи в день сыновей

Актриса Мария Кожевникова рассказала, какого это быть мамой четверых сыновей.
Звезда сериала "Универ" опубликовала в "Инстаграме"* фото своей большой семьи. Она отметила, что чувствует, что день сыновей — это её день на 100%.
"Я счастливая мама, иногда чувствую себя девочкой, о которой все заботятся, иногда тренером, которому нужно призывать к дисциплине и труду", — написала под снимком актриса.
Кожевникова объяснила, что очень чувствует поддержку 4-х мужчин, которых произвела на свет. Смыслом жизни она назвала любовь в их глазах.
"А вообще 5 мужчин в семье это, конечно, серьёзная вера в меня свыше", — поделилась своими мыслями с подписчиками Мария.
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* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». Мастер спорта (2006), общественный и политический деятель.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.