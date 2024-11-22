Живущая в США четвёртая жена Цекало спровоцировала слухи о расставании с продюсером

Четвёртая жена шоумена и продюсера Александра Цекало, Дарина Эрвин, опубликовала фотографию с неизвестным мужчиной, что вызвало слухи о разводе.

Дарина Эрвин поделилась снимком, на котором она обнимается с мужчиной, имя которого не назвала. Они оба широко улыбаются. Поклонники предположили, что их связывают не просто дружеские отношения.

Кроме того, подписчики заметили, что Дарина Эрвин уже давно не публиковала фотографии с мужем, который старше её на 30 лет. Раньше она хотя бы иногда делилась их совместными снимками.

Отношения Дарины Эрвин и Александра Цекало начались в 2018 году, а в 2019 году они зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. Известно, что артист переехал жить в США ради молодой супруги.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер.



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