Николай Цискаридзе рассказал о своей мечте

Известный артист балета и педагог Николай Цискаридзе поделился своей мечтой о поступлении на психологический факультет, несмотря на то, что он не любит учиться и сдавать экзамены.
На пресс-конференции, посвященной выступлениям учеников Академии русского балета имени Агриппины Вагановой в Кремле, где был показан балет "Щелкунчик", и выходу его новой книги, народный артист РФ объяснил, что образование психолога поможет ему лучше систематизировать накопленные наблюдения.
"…И хотя я уже устал от всего этого и не хочу заниматься учёбой, я бы с удовольствием поступил на психологический факультет, потому что у меня есть такие наблюдения… Я хочу систематизировать то, что у меня в голове", — цитирует балетмейстера NEWS. RU.
Недавно Николай Цискаридзе выразил недовольство ценовой политикой в главных театрах России. Он считает, что билеты на спектакли не должны стоить как месячный доход россиянина. По его словам, культурные учреждения содержатся за счёт налогов граждан страны, поэтому должны быть доступны каждому.
Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.