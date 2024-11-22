Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез рассказал, что после расставания с женой Анной Девочкиной у него завязались новые отношения с другой женщиной. Актриса Катя Кабак появилась в его жизни позже. Так он прокомментировал слухи о том, что якобы именно Катя стала причиной развода.

В подкасте "Ниче святого" на Hi-Fi стриминговом сервисе "Звук" 45-летний музыкант объяснил, что люди не совсем разобрались в ситуации после его откровенного рассказа о причинах развода после 16 лет брака.

"На Катю обрушился хейт из-за того, что люди не поняли ситуацию. Когда я говорил о новых отношениях, которые у меня появились после расставания, я имел в виду отношения с другим человеком. Я сообщил супруге о своём решении в июне, а в июле уже был в новых отношениях, которые ей были неприятны", — поделился артист.

Он также отметил, что бывшая супруга сначала не восприняла его слова всерьёз, но потом осознала, что произошло. Тимур Родригез ещё раз подчеркнул, что его нынешняя возлюбленная Катя Кабак не имеет никакого отношения к его уходу из семьи.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.