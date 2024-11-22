Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались

1:13
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез рассказал, что после расставания с женой Анной Девочкиной у него завязались новые отношения с другой женщиной. Актриса Катя Кабак появилась в его жизни позже. Так он прокомментировал слухи о том, что якобы именно Катя стала причиной развода.

В подкасте "Ниче святого" на Hi-Fi стриминговом сервисе "Звук" 45-летний музыкант объяснил, что люди не совсем разобрались в ситуации после его откровенного рассказа о причинах развода после 16 лет брака.

"На Катю обрушился хейт из-за того, что люди не поняли ситуацию. Когда я говорил о новых отношениях, которые у меня появились после расставания, я имел в виду отношения с другим человеком. Я сообщил супруге о своём решении в июне, а в июле уже был в новых отношениях, которые ей были неприятны", — поделился артист.

Он также отметил, что бывшая супруга сначала не восприняла его слова всерьёз, но потом осознала, что произошло. Тимур Родригез ещё раз подчеркнул, что его нынешняя возлюбленная Катя Кабак не имеет никакого отношения к его уходу из семьи.

Уточнения

Тиму́р Родри́гез (настоящее имя — Тиму́р Миха́йлович Кери́мов; род. 14 октября 1979, Пенза, СССР) — российский актёр, певец, теле- и радиоведущий, шоумен. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Как собаки выражают свои чувства и любовь
Эти блины удивят всех: простой рецепт с секретным ингредиентом
Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?
Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь
Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе
Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью
Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя
Популярное
Три дерева, которые нельзя сажать на участке

Эти три дерева, популярные в ландшафтном дизайне, могут стать серьезной угрозой для участка и дома. Узнайте, какие ошибки стоит избегать.

Три дерева, которые нельзя сажать на участке
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Отказываемся от обоев! Декорирование стен, которое снова в моде
Как выбрать причёску, чтобы выглядеть на несколько лет моложе?
Влияние катализатора на мощность и расход топлива
Найдено оригинальное решение по возобновлению работы Северного потока — 2 Любовь Степушова Русская эмиграция в Париже: за Гитлера на фронт и в пропаганду  Сергей Лебедев Спаслись ли исполины от Всемирного Потопа Игорь Буккер
Как заставить герань цвести даже зимой: простые секреты ухода
Прогрев мотора без ущерба: что нужно знать водителям
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Блогер рассказала об отношении армян к русским туристкам
Последние материалы
Волосы теперь можно пересаживать через микропроколы специальной ручкой
Ого! Это настоящие крылья на спине: как прийти к такому результату?
Звезда Кадетства Александр Головин забыл, что у него есть шестилетняя дочь
Тимур Родригез встал на защиту Кати Кабак из-за обвинений в крахе его брака: люди не разобрались
Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе
Как подготовить почву для жимолости и избежать ошибок при посадке
Учёные выяснили, что перфекционизм может вредить здоровью
Жовто-блакитные каратели. В Курской области командир ВСУ приказал расстрелять 34 мирных жителя
Новое исследование: мозг страдает, когда вы долго носите наушники
Такое бывает? Болезнь Паркинсона накрыла мужчину из-за проблем на работе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.