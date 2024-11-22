Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

53-летння звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. Актриса родила ребёнка от мужа итальянца Стефано Маджи.

Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman Актриса Марина Федункив

Марина Федункив предпочитает держать в тайне информацию о своём позднем материнстве.

Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала, какую информацию о ребёнке актрисы ей подсказали карты Таро.

Алексеева отметила, что у Федункив родился потенциально успешный и целеустремлённый ребёнок с множеством талантов. Она уверена, что судьба малыша будет полна вызовов.

"Сила же предсказывает, что малыш пройдёт через эти испытания, обладая внутренней мощью и стойкостью", — цитирует слова гадалки интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Расклад Таро показал, что у Марины Федункив появился на свет мальчик.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.



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