Стал известен пол ребёнка 53-летней Марины Федункив

53-летння звезда Comedy Woman Марина Федункив впервые стала мамой. Актриса родила ребёнка от мужа итальянца Стефано Маджи.
Марина Федункив предпочитает держать в тайне информацию о своём позднем материнстве.
Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала, какую информацию о ребёнке актрисы ей подсказали карты Таро.
Алексеева отметила, что у Федункив родился потенциально успешный и целеустремлённый ребёнок с множеством талантов. Она уверена, что судьба малыша будет полна вызовов.
"Сила же предсказывает, что малыш пройдёт через эти испытания, обладая внутренней мощью и стойкостью", — цитирует слова гадалки интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Расклад Таро показал, что у Марины Федункив появился на свет мальчик.
Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, блогер.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.