Рэпер Natan после скандалов на реалити-проекте заинтриговал свежим снимком с разведённой Алсу

Рэпер Natan, настоящее имя которого Алишер Мирзохонов, после череды скандалов, связанных с его изменами жене на реалити-проекте "Звёзды в джунглях", опубликовал совместный снимок с известной певицей Алсу, которая недавно развелась. Поклонники были возмущены и начали гадать, какие отношения связывают этих артистов.

Музыкант с радостью сообщил, что возвращается к работе и творчеству, а также к выступлениям. Он с гордостью отметил, что недавно состоялось их совместное выступление с Алсу.

"Как же я скучал! По музыке! По сцене! По предновогодней суете! Всё только начинается! Наше недавнее выступление с Алсу!" — написал Natan под фотографией.

Однако многие вспомнили, что после того, как стало известно о его изменах, Алсу отказалась от сотрудничества с ним. Комментаторы также поинтересовались, не целовался ли исполнитель и с ней.

На проекте "Звёзды в джунглях" Natan завёл сразу две интрижки: сначала он пытался привлечь внимание блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной), а затем переключился на Бьянку (Татьяну Липницкую).

Уточнения

Ната́н Ми́ров, (наст. имя Алишер Мирзохонов)

(род. 17 марта 1986 года, Курган-Тюбе, Таджикская ССР, СССР), более известный мононимно как Ната́н (англ. Natan) — российский рэпер и телеведущий, артист лейбла Black Star.



Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса.



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