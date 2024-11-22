Балерина Анастасия Волочкова рассказала о новом романе

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

На церемонии вручения "Реальной премии MusicBox" балерина Анастасия Волочкова рассказала журналистам, что её сердце больше не свободно.

Она призналась, что встретила мужчину, который делает её по-настоящему счастливой.

"Я уже несвободна. Сейчас это на уровне соединения двух душ и сердец. У меня в душе всё изменилось. Любовь теперь живёт в моей жизни. Я очень счастлива", — поделилась она.

Анастасия Волочкова не стала скрывать, что её избранник известен в узких кругах в медийной сфере. Она охарактеризовала его как статного, красивого, сексуального и молодого мужчину. Балерина не исключает возможности выйти замуж за своего возлюбленного, но предупреждает, что делать предложение на воздушном шаре не стоит — у неё уже был подобный опыт.

Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну от бывшего мужа, бизнесмена Игоря Вдовина.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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