Продюсер Дворцов рассекретил размер гонорара группы Серебро

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал, за какую сумму группа "Серебро" согласна выступить на мероприятии.

Фото: https://vk.com/serebro by ВК-аккаунт группы Серебро is licensed under public doman Группа Серебро

Продюсер Максим Фадеев возродил женскую музыкальную группу "Серебро". Сейчас новый состав группы, по слова Дворцова, просит за своё выступление на корпоративе от 1 до 1,5 миллиона рублей.

Новая песня коллектива увидит свет 29 ноября.

Ранее был раскрыт гонорар Александра Реввы на новогодних корпоративах.

Как сообщает "Царьград", Сергей Дворцов убеждён, что обновлённый коллектив будет успешен.

"Почему бы и нет, если они себя хорошо проявят и покажут, девочки красивые, как на подбор", — объяснил Дворцов.

В золотой состав группы "Серебро" с 2006 года входили Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина. На "Евровидении-2007" коллектив занял третье место.

Уточнения

Макси́м Алекса́ндрович Фаде́ев (род. 6 мая 1968, Курган) — советский и российский композитор, музыкальный продюсер, автор-исполнитель, аранжировщик, режиссёр кинооператор, и актёр.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.