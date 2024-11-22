Актриса Глафира Тарханова удивила признанием после рождения долгожданной дочери

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Актриса Глафира Тарханова, известная своими яркими ролями в кино и на театральной сцене, поделилась в своём блоге, что после рождения пятого ребёнка она стала чувствовать себя неуверенно из-за изменений во внешности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Глафиры Тархановой в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM Глафира Тарханова

Она рассказала, что во время беременности набрала 25 кг, и пока не может вернуться в прежнюю форму. Сейчас у артистки нет времени на занятия спортом, так как она посвящает всё своё внимание долгожданной дочери.

"Хочу признаться, что я неуверенная в себе женщина. После пятого раза я набрала 25 килограммов. Сейчас я не могу заниматься спортом или срочно сесть на диету, чтобы прийти в форму, потому что я кормящая мама, как и миллионы женщин во всём мире. Каждую свободную минуту я посвящаю этому маленькому человеку", — написала Тарханова.

Глафира Тарханова и её супруг, актёр Алексей Фаддеев, воспитывают пятерых детей: сыновей Корнея, Ермолая, Гордея и Никифора, а также дочь Лукерью.

Ранее Полина Гагарина поделилась, что её дочь пошла по её стопам.

Уточнения

Глафи́ра Алекса́ндровна Тарха́нова (род. 9 ноября 1983, Электросталь, Московская область, РСФСР, СССР) — российская актриса театра и кино.



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