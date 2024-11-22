Семилетняя дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери: чем занимается девочка

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Певица Полина Гагарина поделилась в своём блоге радостью о том, что её семилетняя дочь Мия решила пойти по её стопам и начала учиться в музыкальной школе.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0 Полина Гагарина

По словам артистки, девочка не только занимается музыкой, но и посещает различные кружки.

"Мия ходит в музыкальную школу, занимается танцами и разучивает новые комбинации. Мы готовимся к соревнованиям. Английский язык требует серьёзной нагрузки, но ей всё нравится", — написала Полина.

Гагарина долгое время скрывала дочь от публики, особенно на фоне развода с её отцом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Впервые она решилась представить её публике на сольном концерте в Москве, выведя её на сцену. Фотографии с этого мероприятия быстро разошлись по социальным сетям.

Ранее избранник Анны Семенович публично продемонстрировал свою ревность к певице.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.



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