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Семилетняя дочь Полины Гагариной пошла по стопам матери: чем занимается девочка

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина поделилась в своём блоге радостью о том, что её семилетняя дочь Мия решила пойти по её стопам и начала учиться в музыкальной школе.

Полина Гагарина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0
Полина Гагарина

По словам артистки, девочка не только занимается музыкой, но и посещает различные кружки.

"Мия ходит в музыкальную школу, занимается танцами и разучивает новые комбинации. Мы готовимся к соревнованиям. Английский язык требует серьёзной нагрузки, но ей всё нравится", — написала Полина.

Гагарина долгое время скрывала дочь от публики, особенно на фоне развода с её отцом, фотографом Дмитрием Исхаковым. Впервые она решилась представить её публике на сольном концерте в Москве, выведя её на сцену. Фотографии с этого мероприятия быстро разошлись по социальным сетям.

Ранее избранник Анны Семенович публично продемонстрировал свою ревность к певице.

Уточнения

Поли́на Серге́евна Гага́рина (род. 27 марта 1987, Москва) — российская эстрадная певица, актриса кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, композитор и фотомодель.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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