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Лариса Гузеева показала, как отдыхает на Бали с красавцем по имени Сергей

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева отправилась в райский уголок планеты в компании с красивым мужчиной.

Телеведущая Лариса Гузеева
Фото: https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_ by Инстаграм Ларисы Гузеевой is licensed under public doman
Телеведущая Лариса Гузеева

Лариса Гузеева опубликовала в "Инстаграме"* видео, на котором она наслаждается красотами острова Бали в компании красавца-мужчины по имени Сергей.

Ведущая шоу "Давай поженимся" просто восхищена живописными видами сказочно красивого острова. Спутник Гузеевой показывает ей всё самое лучшее на острове. Сергей, по его собственному признанию, живёт на Бали уже несколько лет, поэтому хорошо знаком с этим местом.

Мужчина угощает на кадрах Гузееву спелыми экзотическими фруктами. При взгляде на изумрудные воды Тихого океана она едва сдерживает слёзы от восхищения.

"Я могла прожить жизнь и всего этого не увидеть", — сказала растроганная телесваха.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994). 

Ба́ли (балийск. Bali) — остров в Малайском архипелаге, в группе Малых Зондских островов, в составе одноимённой провинции Индонезии. Омывается с юга Индийским океаном, с севера — морем Бали Тихого океана. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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