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Звезда Иванушек Кирилл Туриченко с размахом отпраздновал свою свадьбу

0:58
Шоу-бизнес

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко организовал пышную свадьбу со своей возлюбленной Дарьей.

Группа Иванушки International
Фото: https://vk.com/ivanushkiband by ВК-аккаунт группы Иванушки International is licensed under public doman
Группа Иванушки International

Праздновал свою свадьбу звезда "Иванушек" в Лапино Московской области. Гостями на свадебно торжестве были такие знаменитости, как Андрей Григорьев-Апполонов, Алсу, Николай Басков.

Избранница 41-летнего артиста меняла за вечер несколько нарядов. Невеста исполнила перед звёздными гостями танец в стиле мьюзикла "Мулен Руж". Жених в свою очередь спел романтическую песню на иностранном языке.

Официально Кирилл и Дарья стали мужем и женой летом этого года, однако само торжество отметили только сейчас.

Ранее рыжий из "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов почтил память коллеги по группе Олега Яковлева в юбилей певца. Артисту могло исполниться 55 лет.

Уточнения

«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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