Звезда Иванушек Кирилл Туриченко с размахом отпраздновал свою свадьбу

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко организовал пышную свадьбу со своей возлюбленной Дарьей.
Праздновал свою свадьбу звезда "Иванушек" в Лапино Московской области. Гостями на свадебно торжестве были такие знаменитости, как Андрей Григорьев-Апполонов, Алсу, Николай Басков.
Избранница 41-летнего артиста меняла за вечер несколько нарядов. Невеста исполнила перед звёздными гостями танец в стиле мьюзикла "Мулен Руж". Жених в свою очередь спел романтическую песню на иностранном языке.
Официально Кирилл и Дарья стали мужем и женой летом этого года, однако само торжество отметили только сейчас.
Ранее рыжий из "Иванушек" Андрей Григорьев-Апполонов почтил память коллеги по группе Олега Яковлева в юбилей певца. Артисту могло исполниться 55 лет.
«Иванушки International» («Иванушки») — российская музыкальная группа, основанная в 1995 году композитором и продюсером Игорем Матвиенко.
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Одной из самых известных является техника трения. В этом методе важно следовать определенному направлению при нанесении краски и поддерживать одинаковое давление, чтобы избежать хаотичного рисунка.