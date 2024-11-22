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Избранник Анны Семенович публично приревновал певицу

0:59
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленный певицы Анны Семенович, бизнесмен Денис Шреер, не смог скрыть своего недовольства после слов артистки о друзьях-мужчинах.

Анна Семенович с возлюбленным
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анны Семенович в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM
Анна Семенович с возлюбленным

В Москве прошла премия MusicBox, на которую Семенович пришла со своим женатым избранником. Журналисты поинтересовались у певицы, существует ли дружба между мужчиной и женщиной. Артистка ответила утвердительно и с гордостью заявила, что у неё много приятелей противоположного пола.

Однако журналисты заметили, что спутник певицы неодобрительно нахмурил брови и покачал головой. Тем не менее, бизнесмен решил не устраивать скандал на публике.

"Всё нормально. Есть дружба между мужчиной и женщиной, нечасто, но есть", — сказал избранник Анны.

Сама же Семенович широко улыбнулась и указала на хмурое лицо возлюбленного.

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Уточнения

Анна Григорьевна Семено́вич (род. 1 марта 1980, Свердловск) — российская актриса, эстрадная певица, Мастер спорта России международного класса, фигуристка, теле- и радиоведущая. Солистка группы «Блестящие» (2003—2007).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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