Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца

Певца Александра Серова возмутило то, что в члены жюри посадили блогера Олега Майами.
Александр Серов на шоу "Любимые песни" обратил внимание на молодого члена жюри, блогера Олега Майами. Исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз" не понравилось, что его будет оценивать молодой человек, которого он даже не знает.
— А ты кто такой?! Вот в очках сидишь. Как тябя звать?
— Олег.
— А чем ты занимаешься?
— Я в жюри сегодня.
— А профессия твоя какая?
— Стоматолог.
— А какого …… ты здесь? — такой напряжённый диалог состоялся между Серовым и Майами.
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Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Украинская ССР, СССР) — эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.
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