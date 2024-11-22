Александр Серов поставил на место Олега Майами, который взялся оценивать певца

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Александра Серова возмутило то, что в члены жюри посадили блогера Олега Майами.

Фото: https://t.me/serovofficial by Телеграм-канала Александра Серова is licensed under public doman Певец Александр Серов

Александр Серов на шоу "Любимые песни" обратил внимание на молодого члена жюри, блогера Олега Майами. Исполнителю хита "Я люблю тебя до слёз" не понравилось, что его будет оценивать молодой человек, которого он даже не знает.

— А ты кто такой?! Вот в очках сидишь. Как тябя звать?

— Олег.

— А чем ты занимаешься?

— Я в жюри сегодня.

— А профессия твоя какая?

— Стоматолог.

— А какого …… ты здесь? — такой напряжённый диалог состоялся между Серовым и Майами.

Ранее Ольга Бузова заверила, что они с Олегом Майями не обманывают публику, когда смотрят друг на друга влюблёнными глазами. Звезда "Дома-2" объяснила, что по-настоящему влюблена в своего партнёра по творчеству.

Уточнения

Алекса́ндр Никола́евич Серо́в (при рождении Ся́ров; род. 24 марта 1954, Украинская ССР, СССР) — эстрадный певец, исполнитель романтических песен, аранжировщик, дирижёр, музыкант-инструменталист, композитор, музыкальный продюсер, поэт.



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