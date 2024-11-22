Катя Гордон призвала Агату Муцениеце прекратить лить слёзы в Сети из-за 11-летнего сына

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Известный адвокат Катя Гордон поделилась своими мыслями о судебном процессе, который разворачивается между бывшими супругами Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным из-за места жительства их 11-летнего сына Тимофея. Она призвала актрису прекратить лить "крокодильи слёзы".

Фото: rutube.ru by канал STASPROSTOKLASS, PDM Агата Муцениеце

Несмотря на решение суда, по которому мальчик должен остаться с матерью, актёр не спешит возвращать сына домой. По словам Муцениеце, Тимофей избегает общения с ней, так как его настраивает против неё бывший муж.

Правозащитница Катя Гордон напомнила, что ребёнок старше 10 лет имеет право высказать своё желание на судебном заседании о том, с кем он хочет жить.

"Их ребёнку больше 10 лет. В этом возрасте ребёнка обязательно опрашивают в суде. И если мальчик хочет жить больше с папой, то не стоит лить эти крокодильи слёзы о том, что у кого-то что-то отнимают. Мы не знаем, кто там кого настраивает", — сказала Гордон.

Ранее Дмитрий Нагиев рассказывал о конфликтах с тёщей.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.



Екатери́на Ви́кторовна (Ка́тя) Гордо́н (урождённая Проко́фьева; род. 19 октября 1980, Москва) — российская теле- и радиоведущая, певица, юрист и общественный деятель.



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